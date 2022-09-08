TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'nın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Talat Caferi'ye tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü kutlayan Şentop, Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Milli Günü münasebetiyle dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkını şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına en kalbi duygularımla tebrik ederim. Köklerini tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarından alan Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, halklarımızın müşterek menfaatleri doğrultusunda her sahada daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Kuzey Makedonya Meclisinin kıymetli üyelerine başarı temennilerimi iletirim."