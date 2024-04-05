TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargının kurucu unsuru, hak arama özgürlüğünün güvencesi avukatlarımızın, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyor; insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri yüceltmek gayesiyle icra ettikleri meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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