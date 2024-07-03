TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar." ifadesini kullandı.
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