TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Çalışmalarını Başlatacak - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Çalışmalarını Başlatacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçekleştirdiği konuşmada, Meclis'in görevinin sivil, darbelerin gölgelerinden kurtulmuş bir anayasa yapmak olduğunu belirtti. Kurtulmuş, bu hafta partilerle yapacakları temaslarla anayasa çalışmalarını başlatacaklarını ifade etti.

23.04.2024 15:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gerçekten sivil, darbelerin gölgelerinden kurtulmuş anayasa yapması Meclis'in boynunun borcudur. Öncelikli gündem asr'a uygun anayasa. Bu haftayı geride bırakıp partilerle yapacağımız temaslarla bu süreci başlatacağız" dedi.

Kurtulmuş, TBMM özel oturumunda konuştu. Kurtulmuş, 104'üncü yıl dönümünün idraki dolayısıyla taşıdığımız onuru hep birlikte, milletçe paylaştığımız bir günü kutladıklarını belirterek, "104 yıl evvel Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartları hepimiz gayet iyi biliyoruz; savaşta yıkılmış, tarumar edilmiş, her tarafı işgal edilmiş, payitahtı işgal edilmiş olan bir ülkenin en zor ve çetin şartlar içerisinde yeniden bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde küllerinden doğmasının en önemli işaretlerinden birisi 23 Nisan 1920'de Ulus'taki ilk Meclis binasında gerçekleştirilen toplantıdır ve Türkiye Cumhuriyet devletinin kuruluşunun ilk adımı olan Meclisimizin gerçekleştirilmesidir. Öncelikle, o zor şartlar içerisinde Meclisimizi hem Milli Mücadele'nin karargahı haline getiren hem Türkiye demokrasisinin kuruluşunun merkezi haline getiren hem de bu anlamda devleti kuran bir Meclis olma niteliğini ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk Meclisin o kahraman azalarının hepsini saygıyla, hürmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne de selahiyetine de sahip olduğunu belirterek, "Bu meclis halkın verdiği oyların yüzlerin 95'ine sahip bir meclistir. Yeter ki doğru zeminlerde tartışmayı başaralım. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşı ile varacağı yöntemlerdir. Gerçekten sivil, darbelerin gölgelerinden kurtulmuş anayasa yapması Meclis'in boynunun borcudur. Öncelikli gündem asr'a uygun anayasa. Bu haftayı geride bırakıp partilerle yapacağımız temaslarla bu süreci başlatacağız. Her kurumun bu sürece katkı vermesini temenni ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Çalışmalarını Başlatacak - Son Dakika

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