TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşık Veysel'i anarak paylaşım yaptı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşık Veysel'i anarak paylaşım yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak halk ozanını anıyor. Kurtulmuş, Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' şiirini alıntılayarak, onun Anadolu'nun ruhu ve sesi olduğunu vurguluyor ve bıraktığı mirasın nesiller boyunca yaşayacağını belirtiyor.

21.03.2024 16:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 51. yılı dolayısıyla halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun ince bir yoldayım" şiirini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece... İnsanoğlunun hayat serüvenini en sarih ve sahih şekilde iki mısrada kaleme alan; Anadolu'nun ruhu, sesi Aşık Veysel'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sazıyla, sözüyle bizlere bıraktığı erdemli mirası, nesillerden nesillere ulaşacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşık Veysel'i anarak paylaşım yaptı - Son Dakika

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