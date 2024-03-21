TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 51. yılı dolayısıyla halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun ince bir yoldayım" şiirini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece... İnsanoğlunun hayat serüvenini en sarih ve sahih şekilde iki mısrada kaleme alan; Anadolu'nun ruhu, sesi Aşık Veysel'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sazıyla, sözüyle bizlere bıraktığı erdemli mirası, nesillerden nesillere ulaşacaktır." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşık Veysel'i anarak paylaşım yaptı - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Karaaslan, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Etkinlik sırasında terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, polis müdahale etti ve 166 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen ürünlerin tespitine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik ürünü, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram boya ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret etti. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi. İlçenin tarım potansiyelini vurgulayan Alemdar, çiftçinin yanında olacaklarını belirtti. Alemdar, seçim sonrası ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler'i down sendromlu çocuklar karşıladı. Bayburt Valiliği önünde çiçek takdim edilen Bakan Güler, Valilik ziyaretinin ardından şehit ailesi ziyareti yapacak ve iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte gerçekleştirecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) esnafını ziyaret etti. Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve fotoğraf çektirdi.
Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Esence, Söğütpınar, Eğerce Revizyon Uygulama İmar Planı askı sürecinin tamamlanmasının ardından Mudanya Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Toplantısı'nda görüşülecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimler için hazırlanan oy pusulalarını tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanan beyaz pusulanın boyu yaklaşık 1 metre oldu. Seçimlerde toplamda 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullanacak.
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