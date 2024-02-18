TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımız; Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can, Alperen Berber, Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş'ı kutluyorum. Uluslararası müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Var olun gençler.' ifadelerine yer verdi.

18.02.2024 22:03
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımız; Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can, Alperen Berber, Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş'ı kutluyorum. Uluslararası müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Var olun gençler." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti - Son Dakika

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