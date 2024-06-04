TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan\'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla 5-6 Haziran'da Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulu'na katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek ve TÜRKPA Dönem Başkanlığını devredecek.

04.06.2024 17:52
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla 5-6 Haziran'da Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, "Türk Dünyası İçin Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü" temasıyla Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenecek TÜRKPA 13. Genel Kurulun'a katılacak.

Genel Kurul toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Ebedi Meşale Anıtı'ndaki çelenk koyma törenlerine katılacak Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla görüşmesine iştirak edecek.

Kurtulmuş, daha sonra Azerbaycan Milli Meclisindeki Asamble Konseyi ve TÜRKPA 13. Genel Kurulu toplantılarında hitap edecek.

Kurtulmuş, Asamble Konseyi Toplantısı'nın ardından, 28 Nisan 2023'ten bu yana TBMM Başkanı tarafından yürütülen TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya devredecek.

Öte yandan, TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu sonunda "Bakü Beynannamesi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Toplantı çerçevesinde üye ülke parlamentolarının genel sekreterleri toplantısı ve kadın parlamenterler grubu ile genç parlamenterler grubu toplantıları da gerçekleştirilecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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