TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü

Asya Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi ve iki ülke arasındaki kardeşlik vurgulandı.

23.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Asya Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş ikili temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşliği her alanda güçlendirecek yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdiğimiz görüşmede, Can Azerbaycan ile her zaman omuz omuza olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Tek millet, iki devlet anlayışıyla birliğimiz daim olsun" ifadesini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü - Son Dakika
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