TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM, İYİ ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret edecek

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İYİ Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.