TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin seneidevriyesinde Karadeniz'in yiğit evladı Eren Bülbül'ü ve onu korumak için göğsünü kurşunlara siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz, kahramanlıkları ve cesaretleriyle yüreğimizde bir yıldız gibi parlayarak yolumuzu aydınlatıyor. Makamınız ali, mekanınız cennet olsun. İyi ki varsın Eren." ifadelerini kullandı.