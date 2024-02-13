TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan'daki madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan'daki madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan\'daki madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilere ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, devletin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve en büyük temennilerinin işçilere sağ salim ulaşabilmeleri olduğunu belirtti.

13.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilere ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. En büyük temennimiz işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşabilmek." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Numan Kurtulmuş, Erzincan, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan'daki madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan'daki madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement