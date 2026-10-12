TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Filistin özgür olana kadar büyük kurtuluş mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Filistin'in özgür olana kadar destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Zalimler her zaman yenilmeye yok olmaya mahkumdur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolü imza törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, Filistin'in özgür olana kadar destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Bugün burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gazze bir soykırımdan ibaret değildir. Meselenin öncesi vardır. Adım adım bu noktaya gelmiştir. İngiliz hakimiyetindeyken Yahudi yerleşimler yavaş yavaş yerleştirilmiştir. Gazze'de modern insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliam yapılıyor. Tam bağımsız bir Filistin devletini inşallah göreceğiz. Çok şükür soykırım bütün insanlığa etki etti. BM'de gördüğümüz tablo Siyonizm rejimine tepki gösterdi para ve gücün insanın vicdanını satın alamadığını gösterdi. Herkes Siyonist rejimi protesto etti. İsrail'den uluslararası mahkemelerde hesap sorulacak. Zalimler her zaman yenilmeye yok olmaya mahkumdur. Gazze'nin asil halkını topraklarını terk etmemek için bedel ödeyen kahraman Filistin halkına selam duruyorum. Filistin davasını bırakmayan başta İsmail Haniye Yahya Sinvar olmak üzere onları saygıyla anıyorum. Bizler de Filistin özgür olana kadar büyük kurtuluş mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz. Mutlaka kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

"Mescidi Aksa'da şükür namazı kılmayı Allah bize nasip edecek"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizim çok kardeşimiz ama Gazze'nin kardeşliği bize çok yakıştı. Gazişehir direnişin sembolüdür aynı Gazze gibi. Yüzyıl önce ecdat nasıl durduysa bugün Gazze duruyor. İnsanlığın karnesi Gazze'de yazılıyor. Gazze 3 yıldan beri ağır şartlarda mücadele ediyor. Onları unutmayacağız unutturmayacağız. Zalimin sonu cehennem olacak. Bunu Suriye'de gördük. Zalimler için yaşasın cehennem. Nasıl Emevi Camiinde şükür namazı kıldıysak Mescidi Aksa'da şükür namazı kılmayı Allah bize nasip edecek diyorum" dedi.

"Türk halkına teşekkür ediyorum"

Filistin Büyükelçisi Abu Jaish, "Bu anlaşmanın bir kardeşliğe dönüşmesini istiyoruz. Gaziantep halkına ve belediyesine teşekkür ederim. Ben umutluyum mutluyum. Bu güzel halk bizimledir. Türkiye her zaman Filistin'in yanında durdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına çok teşekkür ederim. Bu imza ile Gaziantep'in tecrübelerinde inşallah yararlanacağız" diye konuştu.