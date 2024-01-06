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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini umuyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini umuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verileceğini söyledi. Kurtulmuş, gazetecilerin yeşil pasaport almasını umduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini umuyor
06.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:24
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur" dedi.

Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen bisiklet şenliğine katıldı ve gazetecilerin yeşil pasaporta ilişkin sorusunu cevapladı. Kurtulmuş, yeşil pasaporta ilişkin soruya, "Belli bir süre mesleğe emek vermiş olan değerli basın mensuplarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış olur. Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Numan Kurtulmuş, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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