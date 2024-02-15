TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, önce AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti, ardından muhalefet partilerinin milletvekilleriyle görüştü. Ziyaretin ardından nöbetçi bakan olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir araya geldi.

15.02.2024 19:03  Güncelleme: 19:04
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları devam ederken önce iktidar kulisine gelerek AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti.

Ardından muhalefet kulisine geçen Kurtulmuş, muhalefet partilerinin milletvekilleriyle görüştü. Kurtulmuş, kulis ziyareti sonrası nöbetçi bakan olarak Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

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