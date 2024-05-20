TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası için başsağlığı mesajı yayımladı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA