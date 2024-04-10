TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden çocukları ve torunları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüşerek, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden çocukları ve torunları için başsağlığı dileğinde bulundu. Kurtulmuş, şehadet haberini almasının ardından Haniye'nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu söyledi. Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti. - ANKARA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısında oğulları ve torunları kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'yi arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye'yi aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Katar'da bulunan Heniyye, eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in de bulunduğu taziyede Erdoğan'ın sesini hoparlörden dinletti.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 oğlu ve torunlaırnı kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'den açıklama geldi. Geri adım atmayacaklarını vurgulayan Heniyye, "Oğullarımın öldürülmesi, Hamas'ın ateşkes taleplerini etkilemez." ifadelerini kullandı.
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