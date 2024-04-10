TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden çocukları ve torunları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüşerek, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden çocukları ve torunları için başsağlığı dileğinde bulundu. Kurtulmuş, şehadet haberini almasının ardından Haniye'nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu söyledi. Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti. - ANKARA