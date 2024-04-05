TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş\'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 99'uncu yıl dönümünü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Harbi'nde milli birlik ve beraberlik ruhu içinde verdiği topyekun mücadeleyle destan yazan Kahramanmaraş'ımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 99'uncu yıl dönümünü kutluyor; bizlere bu gururu yaşatan şanlı ecdadımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Kaya, Trabzonlu hemşehrilerine teşekkür ederek, Trabzon'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
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