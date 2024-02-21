TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malcolm X'i rahmetle andı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malcolm X'i rahmetle andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malcolm X\'i rahmetle andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i rahmetle anarak, onun özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesinin nesillere ve çağlara örnek olduğunu belirtti.

21.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "'İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.' Onurlu yaşamı ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesiyle nesillere ve çağlara örnek olan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malcolm X'i rahmetle andı - Son Dakika

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