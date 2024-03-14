TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, tıp camiasının insan hayatına dokunan, son ana kadar insan hayatına emek veren bir camia olduğunu belirtti.

14.03.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, tıp camiasının insan hayatına dokunan, son ana kadar insan hayatına emek veren bir camia olduğunu belirterek, " Türkiye'de özellikle son zamanlarda fevkalade atılım içinde olduğumuz sağlık sektörü, şehir hastanelerimiz, Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış olan sağlık hastaneleri, vatandaşımız için canla başla çalışan sağlık personelinin fedakar gayretleriyle büyük hizmetler vermektedir. Bu anlamda hizmete erişebilirliğin arttırılması, aynı zamanda hizmet kalitesinin arttırılması için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Bu fedakarca çabanın içinde hiç şüphesiz fiziki mekanlar, gelişen tıbbi teknoloji, sağlıkta tanı koyabilme imkanlarının yanında en önemli faktörümüz iyi yetişmiş insan kaynağımızdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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