TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, tıp camiasının insan hayatına dokunan, son ana kadar insan hayatına emek veren bir camia olduğunu belirterek, " Türkiye'de özellikle son zamanlarda fevkalade atılım içinde olduğumuz sağlık sektörü, şehir hastanelerimiz, Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış olan sağlık hastaneleri, vatandaşımız için canla başla çalışan sağlık personelinin fedakar gayretleriyle büyük hizmetler vermektedir. Bu anlamda hizmete erişebilirliğin arttırılması, aynı zamanda hizmet kalitesinin arttırılması için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Bu fedakarca çabanın içinde hiç şüphesiz fiziki mekanlar, gelişen tıbbi teknoloji, sağlıkta tanı koyabilme imkanlarının yanında en önemli faktörümüz iyi yetişmiş insan kaynağımızdır" dedi. - ANKARA
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde Ahiliğin tanıtılacağını belirtti. Erkan, Ahilik değerlerinin gençlik eğitiminde önemli bir yer tuttuğunu ve Ahilik dersinin önümüzdeki dönemde liselerde ders olarak okutulacağını söyledi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Kütahya ve Afyonkarahisar'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek, çok sayıda mermi ve 2 tabanca parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım alanının kamulaştırma kararının iptal edilmesini değerlendirdi. Bozoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle vatandaşların fikirlerinin alınmadığı yaklaşımdan kurtulmamız gerektiğini belirtti ve CHP'ye destek çağrısı yaptı.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni Z.B'nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B'nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından Z.B'nin yakalandığı bildirildi.
İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Kaya, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde meşalelerle karşılandı. Kaya, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum müdürleriyle işbirliği içerisinde yapılacak yatırımları görüştü.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışında konuştu. Polat'ın eski evi restore edilerek anı evine dönüştürüldü ve kişisel eşyaları sergilenecek bir oda oluşturuldu. Açılış törenine Sivas İl Genel Meclis Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye'nin 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanırken CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın Alevilere yönelik sarf ettiği sözler, Alevi vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Doğanay'ın, Alevi köyü olup olmadığı sorusuna verdiği 'Yok çok şükür' cevabı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Almanya'da yaşayan bir CHP üyesi, Kırşehir Belediyesiyle arazisinde yapılan imar revizyonu değişikliği nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecini anlatan vatandaş, belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri kayda alarak delil olarak sundu.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Zülküf B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadriye B. ve Asude Helen B'nin cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar katıldı. Zanlı Zülküf B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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