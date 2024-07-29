TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milletvekillerine Baklava İkram Etti

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Cumhur İttifakı ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile bir araya gelerek baklava ikram etti.

Meclis'in tatile girmesine kısa bir süre kalırken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile bir araya geldi. Önce iktidar kulisini ziyaret eden Kurtulmuş, milletvekilleri ile sohbet etti. Basın mensuplarına ve vekillere baklava ikram eden Kurtulmuş, ardından muhalefet kulisini ziyaret ederek, burada da baklava ikramında bulundu. - ANKARA