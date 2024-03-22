TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümetine ve Rus Halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümetine ve Rus Halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, hedeflerinin bir milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracaklarını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti ve konuşmasında Gazze'nin işgal altında olduğu günden beri sokaklara çıkan insanlık cephesine değindi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir tesiste yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrarın en büyük güç olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında soydaşları ve destekçileri olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin üzerindeki sorumluluğun arttığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin gücünü korumak ve ileri hedeflerine ulaşmak için çabalayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Terör bütün dünyanın belası. Dolayısıyla terör konusunda uluslararası işbirliğini arttırmamız lazım.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Çelik, muhtarlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Programa, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve muhtarlar da katıldı.
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