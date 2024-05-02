TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Meclis Grubu\'na ziyaret gerçekleştirdi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda, Saadet Partisi Meclis Grubu'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Yapıcı, olumlu bir görüşme yaptığımızı ve bundan sonra da diğer siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra usul, yöntem belirleyerek, muhtemelen önümüzdeki ekim ayı gibi, bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum." dedi.

Kurtulmuş, Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyareti sonrası, yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Saadet Partisi'nde grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle konuyu müzakere etme imkanı bulduklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, genel çerçeveyi, süreçle ilgili usule ilişkin görüşlerini, TBMM zemininde anayasa çalışmaları en olgun nasıl ilerletilebilir bunlarla ilgili görüşlerini aktardığını söyledi. Kurtulmuş, "Yapıcı, olumlu bir görüşme yaptığımızı ve bundan sonra da diğer siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra usul, yöntem belirleyerek, muhtemelen önümüzdeki ekim ayı gibi, bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Süreci şeffaf, karşılıklı medeni anlayış içerisinde ve demokrasinin kurallarına uygun şekilde, nitelikli tartışma zemini oluşturarak sürdürme kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, " Siyaset, diyalog içerisinde çözüm üretme yeridir. Bu çerçevede bütün siyasi partilerin bu diyalogun yapıcı unsurları olmasını temenni ederim. Mecliste gurubu bulunan partilerin, görüşlerini aldıktan sonra Mecliste temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız. Bu süreci şeffaf yöneteceğiz." diye konuştu.

"Verimli bir görüşme yaptık"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, anayasa değişikliği meselesine ilişkin Kurtulmuş'un teklifini gruplarında değerlendireceklerini kaydetti.

Mevcut Anayasa'nın kimi zaman ihlal, kimi zaman da ilga edildiğini ve Türkiye'nin mutlaka bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Özdağ, "Vermiş olduğumuz soru önergelerinde dahi Anayasa, bakanlara '15 gün içerisinde cevap vermeniz gerekir' diyor. Cevap vermiyorlar. Cevap vermedikleri zaman, Anayasa çiğnendiği zaman ne olması gerekiyor? Bir cezai müeyyidesinin olması gerekiyor. Var mı, var ama uygulanmıyor. O zaman uygulanabilecek şeyleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da çalışmalar yapılmasında fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını daha fazla ön plana çıkartan bir anayasa için çalışmalara destek vereceklerini dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Kurtulmuş'a samimi gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Anayasa çalışmalarının sağlıklı siyasal zeminlerde daha iyi sonuçlar vereceğini ifade eden Kaya, "Sorunlarımızı siyaset yoluyla müzakere edebileceğimiz bir zeminde konuşmanın önemine işaret ederek, Saadet ve Gelecek partileri olarak bu siyasal zemine katkı sunacak her türlü çabanın içerisinde olacağımızı ve sağlıklı bir zemin inşasının sorunları konuşmaktan daha önemli olduğunu ifade ettik." dedi.