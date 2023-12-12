TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'e geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının sonlarında fenalaşıp yere düşen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez için X hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Özel'in mesajı şöyle:

"TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum."