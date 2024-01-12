TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan ve Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizkurdu Tatbikatı'nda görevi başında şehit olan Bahadır Canbulat'a ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.