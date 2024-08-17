TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 17 Ağustos Depremi için başsağlığı mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçse de acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin."