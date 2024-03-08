TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kederi yüklenirken bile tükenmez bir ümitle evlatlarını ve vatanlarını koruyan Filistinli kadınların haklı mücadelesi, insanlığın uyanışına bir vesile olur." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Varlığı, duruşu, emeği, feraseti, özverisi ve cesareti üzerinde geleceği yükselten, hayatın her alanında koşulsuz sevgi ve merhametleriyle umudu güçlendiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Ümit ediyorum ki kederi yüklenirken bile tükenmez bir ümitle evlatlarını ve vatanlarını koruyan Filistinli kadınların haklı mücadelesi, insanlığın uyanışına bir vesile olur. İyiliğin ve güzelliğin ana yurdu, vefakar, kahraman tüm kadınlara sonsuz minnetle..."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre binasında konuşurken, oğlunu Afganistan'da kaybeden bir baba tarafından protesto edildi. Baba, intihar bombası saldırısında oğlunu kaybettiği Abbey Kapısı'nı hatırlatmak için bağırdı. Protestocu gözaltına alındı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini anlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini lansman toplantısında anlattı.
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in, bu yıl Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarına katılımının engellenmesi gerektiğini söyledi. Demir, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, insanlık ve savaş suçlarına dikkat çekerek, bu suçların cezasız kalmaması ve dünya kamuoyunda mahkum edilmesi gerektiğini belirtti. Demir, İsrail'in Paris olimpiyatlarına katılmasının engellenmesi için Türkiye ve diğer adalet ve insanlık yanlısı ülkeleri, kuruluşları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesini harekete geçmeye çağırdı.
Dağa kaçırılan çocuklarını geri getirmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hüzünlü bir şekilde karşıladı. Oturma eylemi 1649. gününde devam ederken, annelerin sayısı 375'e yükseldi. Bugüne kadar 49 aile evladına kavuşurken, diğer aileler umutla beklemeye devam ediyor. Anneler, evlatlarından ayrı oldukları için özel günleri kutlayamadıklarını ve çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.
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