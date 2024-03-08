TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, Filistinli kadınların mücadelesinin insanlığın uyanışına vesile olmasını umduğunu ifade etti.

08.03.2024 11:07
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kederi yüklenirken bile tükenmez bir ümitle evlatlarını ve vatanlarını koruyan Filistinli kadınların haklı mücadelesi, insanlığın uyanışına bir vesile olur." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Varlığı, duruşu, emeği, feraseti, özverisi ve cesareti üzerinde geleceği yükselten, hayatın her alanında koşulsuz sevgi ve merhametleriyle umudu güçlendiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki kederi yüklenirken bile tükenmez bir ümitle evlatlarını ve vatanlarını koruyan Filistinli kadınların haklı mücadelesi, insanlığın uyanışına bir vesile olur. İyiliğin ve güzelliğin ana yurdu, vefakar, kahraman tüm kadınlara sonsuz minnetle..."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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