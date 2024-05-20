TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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