TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran\'daki terör saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.