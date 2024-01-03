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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'daki terör saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Ayrıca, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran\'daki terör saldırısını kınadı
03.01.2024 - 21:59,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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