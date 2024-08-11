TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mehmet Doğan için taziye mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mehmet Doğan için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mehmet Doğan'ın milli edebiyat ve Türk dili davasının öncülerinden olduğunu belirterek, başsağlığı diledi ve Türkçe sözlüğünün önemli bir miras olduğunu vurguladı.

11.08.2024 12:20
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Dar-ı bekaya irtihal eden, milli edebiyat ve Türk dili davasının sebatkar öncülerinden, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Milli düşüncenin yapı taşı olarak gördüğü Türkçe kelimeleri derlediği hazine mahiyetindeki sözlüğü, kültürel dünyamıza bıraktığı en önemli miraslarındandır. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mehmet Doğan için taziye mesajı - Son Dakika

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