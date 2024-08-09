TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Polatlı'daki trafik kazası için başsağlığı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Polatlı'daki trafik kazası için başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

09.08.2024 10:39
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Polatlı'daki trafik kazası için başsağlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Polatlı'daki trafik kazası için başsağlığı - Son Dakika
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