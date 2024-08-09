TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Polatlı'daki trafik kazası için başsağlığı - Son Dakika
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