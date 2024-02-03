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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil\'e Allah\'tan rahmet diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit olan kahraman Mehmetçiğimize rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

03.02.2024 15:40
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Numan Kurtulmuş, Irak, Terör, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika
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