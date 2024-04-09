TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için başsağlığı mesajı

Seçmenler, Erdoğan'ın enflasyon düşüşü söylemine inanmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun düşeceği söylemine inanmayan vatandaşlar, ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Bir vatandaş, 20 yıldır yalanlarla dolanlarla karşılaştıklarını belirterek, evini bozduğunu ve kızının eşyalarını sattıklarını söylüyor. Başka bir vatandaş ise işsizlik ve adaletsizlik sorunlarına dikkat çekiyor. Vatandaşlar, enflasyon düşüşünün ağustos veya eylül gibi yansıyabileceğini ifade ediyor.