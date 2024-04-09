TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan ve sevk edildiği hastanede tedavi gördüğü sırada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Hikmet Aslan'a Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Yozgat'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek bayram mesajını iletti.
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