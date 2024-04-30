TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Şırnak\'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı.

30.04.2024 23:34
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta şehit olan kahraman jandarmalarımız Mustafa Şen ve Ensar Enes Ertaş'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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