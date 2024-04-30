TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Şırnak\'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta şehit olan kahraman jandarmalarımız Mustafa Şen ve Ensar Enes Ertaş'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.