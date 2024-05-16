TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Anayasa Yapma Yetkisine Sahiptir - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Anayasa Yapma Yetkisine Sahiptir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları öncesi Meclis'te grubu olan partileri ziyaret ederek sürecin nasıl yürütüleceğini ve önemini vurguladı. Kurtulmuş, TBMM'nin anayasa yapma yetkisine sahip olduğunu belirtirken, diyalog zemininin sağlam şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ve bu sürece destek vereceklerini söyledi.

16.05.2024 15:32
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM anayasa yapma, anayasa çalışma yapmanın yetkisine sahiptir. TBMM'den başka yetkili hiçbir kurum yoktur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları öncesi Meclis'te grubu olan partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden ve ardından DEM Parti eş genel başkanları Tuncay Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç'u, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Kurtulmuş, bugün ise AK Parti grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaret sonrası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile kameralar karşısına geçti.

Kurtulmuş, sürecin zor olduğunu bildiğini söyleyerek, üç konuya değindi. Kurtulmuş, "Süreçte hata yöntemin bile nasıl olacağını karşılıklı mülahazalarla yaparak şeffaf bir şekilde sürecin her aşamasında milletimizin açık bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde süreci yürütmeye gayret edeceğiz. Partilerle ortak bulunacak olan yöntemle birlikte herhalde önümüzdeki dönemde Ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. İkinci mesele samimiyettir. Anayasa meselesi hiçbir şekilde siyaset tartışmadan konusu haline getirilmemeli gerekir. Bu anayasanın yapılabilmesi gerçekten bir sorumluluk, bir zorunluluktur. Türkiye'nin iki darbenin izini taşıyan mevcut anayasadan kurtulması ve TBMM üyelerinin üzerine düşen görevi yerine getirmesi her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Anayasa yapmak gibi oldukça çetrefilli, zor ve milletin tüm kesimlerinin işin içinde olacağı bir sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için diyalog zemininin sağlam şekilde sağlanması lazım" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"TBMM anayasa yapma, anayasa çalışma yapmanın yetkisine sahiptir. TBMM'den başka yetkili hiçbir kurum yoktur. Sürecin zaman alacağını, çok büyük tartışma zemininin olacağını biliyorum. Bu tartışmaların Türkiye siyasetine, Türk demokrasisine önemli katkıları olacağını düşüyorum."

Güler, Türkiye'nin ihtiyacı olan ve diğer siyasi partilerin de bu ihtiyacı açıkça belirttiği gibi yeni anayasa sürecinin olduğunu belirterek, "Ülkemizin 80 darbesinden sonra oluşturulmuş 82 anayasasında mutlaka 28. Yasama döneminde sivil, demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir anayasayı mutlaka Meclisin bu dönemde aziz milletimize hediye etmesini arzu ettiğimizi belirtmek isterim. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi ve kendisinin öncülüğünde oluşturulacak her türlü çalışmaya en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı kendisini ifade ettik. İnşallah ülkemiz Avrupa doğu Asya her gün değişen ve farklılaşan gerek ekonomik gerek siyasi düzlemde bu günümüze uygun olarak yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. Seksenli yılların ekonomik iktisadi şartlarını, toplumsal yapısını, vesayet anlayışının her maddeyi silmiş kurallarını taşıyan 82 yasası mutlaka kurtulmamız lazım. Bazı ceza davaları ile gündeme gelse bile Anayasa Mahkemesinin son günlerde iptal ettiği bazı kanun düzenlemelerine baktığımızda günümüzün şartlarına uygun milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bazı kanuni düzenlemelerimizi Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Anayasa Yapma Yetkisine Sahiptir - Son Dakika

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