TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin Washington Büyükelçiliği\'ni ziyaret etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğumuz Washington'da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sedat Önal'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.