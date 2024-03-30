TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ortak evimiz dünya için, çevre bilinci ile hassasiyetle hareket etmeye ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.
"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, doğaya verdiğimiz değeri ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda taahhüdümüzü hatırlatmak için bizlere bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve öncü rolüyle tüm dünyada marka haline gelen '#SıfırAtık' projesi, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konusunda atmış olduğumuz somut adımların başında geliyor. Dünyayı geleceğe salimen taşımak adına sorumluluk her birimizindir. Unutmayalım ki küçük adımlar büyük değişimleri beraberinde getirir. Ortak evimiz dünya için, çevre bilinci ile hassasiyetle hareket etmeye ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
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Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 542 bin 177 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçim günü öncesi ve sonrasında toplam 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacak.
Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine, lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle yapılan ön soruşturma kapsamında polis baskını düzenlendi. Evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı. Boluarte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği lüks saatleri aramak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, başkanın evde olmadığı belirtildi. Boluarte, daha önce saatleri çalışarak kazandığını ifade etmişti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de seçim turu atarken nostaljik klasik araçlarla renkli bir atmosfer oluşturdu. Başkan Palancıoğlu, seçim dönemini bayram havasında geçirdiklerini belirtti ve Melikgazi'ye daha güzel hizmetler kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Şahin, Ovacık'ta yapılan projelerden bahsederek, cezaevi, meslek yüksek okulu, hastane ve kaymakamlık binalarının tamamlanacağını bildirdi.
Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesindeki siyasi ve dini liderler, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti ve Sırbistan İslam Birliği Meşihatı başkanları da ilk kez bir araya geldi. Müslümanların dünyanın birçok yerinde maruz kaldığı sıkıntılar ele alınırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Büyükelçi Aksoy, Türkiye'nin Sancak'ın birlik ve bütünlüğüne yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP’nin Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe belediye başkan adaylarıyla ilçelerinde seçim turu yaptı. İmamoğlu’nun Kartal turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle halk buluşmasına dönüştü. Kuvayı Milliye kahramanı Kartallı Kazım Meydanı’nda konuşan İmamoğlu, “Bu seçim, kocaman bir ittifakın seçimidir. Bu seçim, halk ittifakının, bu seçim halkın, İstanbul ittifakının, vicdan ittifakının, haysiyet ittifakının seçimidir. Bu seçimde, özellikle 5 yıldır İstanbul'un o değişen israfçı, ihanetçi aklının yerine tasarruf yapan, bereket getiren, insan ayırt etmeyen, partizanlığı koridorlarından söküp atan İstanbul yönetiminin ikinci 5 yıla yürüme seçimidir” dedi. Alanda bulunan ‘Saatleri kurun gidiyor Murat Kurum’ dövizini okuyan İmamoğlu’nun, “Allah bilir gitmiş de olabilir” esprisi meydanı dolduran vatandaşları güldürdü.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının 19. gününde Osmangazi ilçesinde Küçükbalıklı ve Başaran mahallesi vatandaşlarıyla bir araya geldi. Aktaş, yaptıkları hizmetlerin devam edeceğini söyledi.
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan 4 araçta, Suriye uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 3 kişi tutuklandı 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplamda 34 kaçak göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 araca el konuldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli ve Tuzla'da esnafı ziyaret etti, otobüsle mahalleleri gezdi. Akşener, ziyaretlerinde esnafın sorunlarını dinledi ve destek istedi. Ayrıca, otobüs seferlerinde yaşanan sıkıntıları da gündeme getirdi. Akşener, ziyaretlerinin ardından Tuzla'dan ayrıldı.
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