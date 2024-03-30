TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün doğaya verilen değeri ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü hatırlatmak için bir fırsat sunduğunu belirtti. Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen '#SıfırAtık' projesinin sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

30.03.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ortak evimiz dünya için, çevre bilinci ile hassasiyetle hareket etmeye ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, doğaya verdiğimiz değeri ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda taahhüdümüzü hatırlatmak için bizlere bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve öncü rolüyle tüm dünyada marka haline gelen '#SıfırAtık' projesi, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konusunda atmış olduğumuz somut adımların başında geliyor. Dünyayı geleceğe salimen taşımak adına sorumluluk her birimizindir. Unutmayalım ki küçük adımlar büyük değişimleri beraberinde getirir. Ortak evimiz dünya için, çevre bilinci ile hassasiyetle hareket etmeye ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladı - Son Dakika

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