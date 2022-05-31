TBMM Başkanı Şentop, TBMM Bisiklet Tanıtım Turu programına katıldı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında "Yaşanabilir Bir Dünya İçin: Bisiklet" sloganıyla TBMM Bisiklet Tanıtım Turu programına katıldı.

Şentop, Meclis tören alanında gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, 3 Haziran'ın hem Dünya Koşu Günü hem de Dünya Bisiklet Günü olduğunu anımsattı.

Bisiklet kullanmak için zaman ayrılması gerektiğini dile getiren Şentop, kendisinin de fırsat bulduğunda bisiklete bindiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ekonomik ve çevreci faydaları sebebiyle ortak bir karar alarak 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan ettiğini hatırlatan Şentop, dünyada birçok ülkenin, çevre dostu bisikleti etkili biçimde kullanmak üzere harekete geçtiğini vurguladı.

Çocukluğu döneminde, çocukların bisiklete ulaşmasının zor olduğunu, bugün ise dünyada değişen koşullar nedeniyle farklı seçeneklerin bulunduğunu belirten Şentop, "Ancak yine de hem dünyada genel olarak hem de ülkemizde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması arzu ediliyor ve bizler de bunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun "Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin" sloganıyla bisiklet kullanımını teşvik etmek için harekete geçtiğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle bütün dünyada petrol fiyatlarının en az üç katına çıktığı bir ortamda birbiriyle örtüşen bir dönem oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonuna, 'Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin' diyerek bütün Türkiye'yi bisiklet etrafında organize ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Onlar sayesinde bu yıl 81 ilimizde bisiklet turu organizasyonları ve fotoğraf yarışmaları, okullarda güvenli bisiklet kullanımı, trafik eğitimleri, çevrimiçi bisiklet ve trafik eğitimleri düzenlendi.

Türkiye genelinde 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonlara, Milli Eğitim Bakanlığımızdan İçişleri Bakanlığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza kadar Emniyet Genel Müdürlükleri ve Türkiye Belediyeler Birliği de destek verdi."

-"Özgürlük ihtiyacına yakışan en güzel ulaşım aracı"

"Bisiklet, bisikletle seyahat, vücudumuzun ve ruhumuzun özgürlük ihtiyacına yakışan en güzel ulaşım aracıdır." diyen Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"Masumdur; yanlışlıkla birine çarpsa bile asla felaketle sonuçlanmaz. Bisikletli biri, tanımadığı şehirlerde ve ülkelerde barış ve esenlikle karşılanır. Onun gezgin ruhundaki pozitif psikolojik yön, hemen etrafındaki insanlara geçer. Hem vücudun hem ruhun mukavemetini güçlendirecek bisiklet sporunu ülkemiz insanının günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Bisikleti, okul sporları içerisinde daha popüler hale getirmeli, bütün çocuklarımıza ve gençlerimize bisiklet kullanırken trafik bilincini de aşılamalıyız.

Bunun için büyükşehirlerimizden başlayarak altyapı çalışmalarının bisikletli bir yaşama göre yeniden düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Maalesef kazalar sebebiyle her yıl kaybettiğimiz birçok bisikletçimiz var. Bu elim kayıpların olmaması için bütün bakanlıklar bir arada çalışarak tedbirlerin alınmasını sağlamalı, bizler de sizin gibi topluma bu duyarlılığı kazandırmaya yönelik çabaları destekleyerek halkımızı ve sürücüleri bu konuda bilinçlendirmeliyiz."

Şentop, yurt içinde ve yurt dışında bisiklet sürücüleri arasında adeta gizli bir dil şeklinde bisiklet kardeşliğinin olduğunu, bisiklet tutkunlarının birbirine selam vermeden geçmediğini vurguladı.

Birinin bisikletine bir şey olması durumunda diğer bisiklet sürücüsünün hemen onun yardımına koştuğuna dikkati çeken Şentop, "Bisiklet kardeşliği, barış dilinin iki teker üstüne binmiş seyahat hali gibidir. Sporun, kardeşliğin, eğlencenin, kısacası çocukluk mutluluğunun ortak dili olan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü hayırlara vesile olsun. Bisikletin, bütün milletimizin hayatına girdiği bir döneme başlangıç olsun." diye konuştu.

Şentop, sporcular ve diğer davetlilerle tören alanında bisikletle tur attı.

Bisiklet turu sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Şentop, "İlkokul sonlarına doğru bisikletim olmuştu. Dedem hediye etmişti. Yaşadığımız şartlarda bisiklet sürmek kolay olmuyor. Ama bazen Tekirdağ'da veya gittiğimiz açık alanlarda sürmek mümkün oluyor." dedi.

Şentop, "siyasette mi bisiklette mi terlemek daha iyi?" sorusuna ise "İkisi de güzel. Terlemek iyidir. Çalışınca terliyorsunuz." karşılığını verdi.

Başka bir soru üzerine Şentop, imam hatip lisesinde okurken güreş takımında olduğunu, bir dönem hentbol oynadığını ve ok attığını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Türkiye'de bisiklet yolları ile bisiklet kullanılan şehirlerin arttırılmasını istedi. Müftüoğlu, desteklerinden dolayı TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür etti.

Şentop, daha sonra U-17 Kız Milli Takım sporcularına hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa bazı milletvekilleri, Meclis çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.