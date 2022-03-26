TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

26.03.2022 16:58
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 ülkenin meclis ve senato başkanlarının buluşacağı Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 ülkenin meclis ve senato başkanlarının buluşacağı Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Şentop, 27-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek.

Türkiye'den 2014'ten bu yana ilk kez Meclis Başkanı düzeyinde katılımın olacağı zirveye Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi Slovenya da dahil 27 ülkenin meclis ve senato başkanları iştirak edecek. Bazı ülkelerin bu nedenle iki ayrı isimle katılım sağlayacağı toplantının, Ukrayna savaşı devam ederken tüm bölge ülkelerinin meclis başkanlarının krizi masaya yatıracakları önemli bir buluşma olması bekleniyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübliyana'da zirve öncesi Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı İgor Zorcic ile görüşecek. Ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edilecek Şentop, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile de bir araya gelecek.

Zirvenin ilk oturumu, "Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü-Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma" başlığıyla gerçekleştirilecek. Zirveye katılan meclis başkanları, oturumlardaki müzakerelerde görüşlerini ifade edecek.

Zirvenin ikinci gününde ise "Avrupa Birliği, bölgede (ve ötesinde) istikrar, güvenlik ve refahın garantörü" başlığını taşıyan oturumlar gerçekleşecek.

Çoğunluğu AB ülkelerinin meclis başkanlarının oluşturduğu zirvede, Ukrayna savaşının yarattığı krizin hem güvenlik hem de diğer riskleri ele alınacak.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'nin misafir Meclis Başkanı olarak davet edildiği zirveye, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk'un da video bağlantısı ile katılması öngörülüyor.

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Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Parlamento, Senato, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika


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