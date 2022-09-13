TBMM Başkanı Şentop, Azeri mevkidaşı Qafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahib? Qafarova ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Şentop, Qafarova'ya şehit düşen askerlerden dolayı taziye mesajını iletti.

TBMM Başkanı Şentop, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahib? Qafarova'yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim" dedi.