TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i andı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i andı

24.07.2022 15:43
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i ölümünün 27. yılında andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i ölümünün 27. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ömrünü hak ve hukuk müdafaasına adayan Batı Trakya Türklerinin gür sesi Dr. Sadık Ahmet'i şehadetinin 27. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cesareti, adaleti ve milletine olan sadakati ile kalbimizdeki yeri bakidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Sadık Ahmet, Batı Trakya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i andı - Son Dakika
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