Şentop, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ömrünü hak ve hukuk müdafaasına adayan Batı Trakya Türklerinin gür sesi Dr. Sadık Ahmet'i şehadetinin 27. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cesareti, adaleti ve milletine olan sadakati ile kalbimizdeki yeri bakidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'nin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i andı - Son Dakika

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