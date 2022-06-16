TBMM Başkanı Şentop, " Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı.
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