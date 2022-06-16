TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı

16.06.2022 13:42

TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun...

TBMM Başkanı Şentop, " Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı

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Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Ege Denizi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, 'Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı - Son Dakika
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