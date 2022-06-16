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Mustafa Şentop, Ege Denizi, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, 'Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı - Son Dakika

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