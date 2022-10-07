TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü

07.10.2022 10:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'dan ayrıldı TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'dan ayrıldı TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Kapanış Oturumu'na katıldı TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Kapanış Oturumu'na katıldı
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu
12:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın
12:15 Bakan Soylu açıkladı! İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
12:01 Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık'a eski eşi Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 13:43:05. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement