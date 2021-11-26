TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nun açılışına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) kurumunun 143. Genel Kurul toplantısının açılışına katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) ve Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) dönem başkanlıklarını yürüten TBMM Başkanı Şentop, Genel Kurul'un açılışı dolayısıyla bu akşam düzenlenecek resepsiyona da iştirak edecek.

PAB'a üye 170'ten fazla parlamentodan üst düzey katılımın olduğu Genel Kurul'un açılışında İspanya Kralı 6. Felipe de bir konuşma yaptı.

PAB'ın 143. Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin iş birliğinde hazırlanan, toplumsal cinsiyete duyarlılığı içeren, parlamenterlerin çalışmalarını kolaylaştıracak el kitabı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve bütçelere ilişkin bir rehber ve Afrika ülkelerindeki parlamentolarda kadına yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddet hakkında bölgesel bir rapor da sunulacak.

Parlamenter bakış açısıyla küresel yönetimlerin analizine katılmak ve BM'nin çalışmalarını ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını referans almak için yılda iki kez toplanan PAB, 1500'den fazla parlamenter heyeti bünyesinde barındırıyor.