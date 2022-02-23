TBMM Başkanı Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı

23.02.2022 09:49
TBMM Başkanı Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Japonya Üst Meclisi Başkanı Santo Akiko ile Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hosoda Hiroyuki'ye ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Mektuplarında, başkanların yanı sıra dost Japon halkının Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, "Türkiye ve Japonya arasındaki samimi dostluk ilişkilerinin temelinde köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde devam ettirilmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda gelişmektedir." ifadelerine yer verdi.

Japonya İmparatoru'na uzun ve sağlıklı bir ömür temenni eden Şentop, dost Japon halkına, Üst Meclis ile Temsilciler Meclisi başkanlarına ve üyelerine saygı ve iyi dileklerini iletti.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı TBMM Başkanı Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Japonya, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:10 İngiltere'ye gitmeyi hayal ediyorlardı, rehine çetesinin eline düştüler: Attıkları konumla kurtuldular!
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement