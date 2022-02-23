TBMM Başkanı Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Japonya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Japonya Üst Meclisi Başkanı Santo Akiko ile Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hosoda Hiroyuki'ye ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Mektuplarında, başkanların yanı sıra dost Japon halkının Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, "Türkiye ve Japonya arasındaki samimi dostluk ilişkilerinin temelinde köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde devam ettirilmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda gelişmektedir." ifadelerine yer verdi.

Japonya İmparatoru'na uzun ve sağlıklı bir ömür temenni eden Şentop, dost Japon halkına, Üst Meclis ile Temsilciler Meclisi başkanlarına ve üyelerine saygı ve iyi dileklerini iletti.