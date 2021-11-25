TBMM Başkanı Şentop, Madrid'de PAB 143. Genel Kurulu'na katılacak - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katılacak.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 25-28 Kasım'da İspanya'ya ziyarette bulunacak.

Ziyaretinin ikinci gününde, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantılarına başkanlık edecek olan Şentop, daha sonra PAB 143. Genel Kurulu açılış töreni ile resepsiyonuna iştirak edecek.

Ziyaretinin üçüncü gününde PAB 143. Genel Kurulu'na katılacak olan Şentop, mevkidaşlarıyla da ikili görüşmelerde bulunacak. Şentop, ikili görüşmeleri kapsamında, PAB Başkanı Duarte Pacheco ile de görüşecek.