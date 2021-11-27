Tunus'tan beş milletvekili, İspanya'daki Parlamentolar Arası Birlik 143. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika

Tunus'tan 5 milletvekili, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katıldı.

Toplantıya Tunus'un Kalbi Partisi'nden Usame el-Halifi, Facebook hesabından, PAB 143. Genel Kurulu toplantısının açılışına katıldıkları bir fotoğrafı paylaştı.

Halifi, yaptığı açıklamada, Genel Kurul görüşmelerinde, yürütme erkinin kötüye kullanılmasına karşı parlamenter demokrasinin korunmasının ele alındığını söyledi.

Halifi, "Milletvekillerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları ihlallere karşı korunmaları ve savunma mekanizmalarının geliştirilmesi yollarını tartışıyoruz. Dünya demokrasiye yönelik darbeyi tanımıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya Tunuslu vekillerden Usame el-Halifi'nin yanısıra, Nahda Hareketi'nden Fethi el-İyadi, Mahir el-Mezyub, Mustakbel Partisinden İsam el-Berkuki, Onur Koalisyonu'ndan Ziyad el-Haşimi katıldı.

Tunus Parlamentosu, PAB 143. Genel Kurulu toplantısına katılım için davet edilmişti.

Genel Kurul'un dünkü açılışında PAB'a üye 170'ten fazla parlamentodan üst düzey katılım olmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımlamıştı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı kararlar ülkede bir "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.