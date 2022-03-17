TBMM Başkanı Şentop, Polonya Meclis Başkanı Witek ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Polonya Meclis Başkanı Witek ile görüştü Açıklaması

17.03.2022 22:28
TBMM Başkanı Şentop, Polonya Meclis Başkanı Witek ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının ardından Polonya'nın göçün büyük yükünü üstlendiğini belirterek, "Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna- Rusya savaşının ardından Polonya'nın göçün büyük yükünü üstlendiğini belirterek, "Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız." dedi.

Şentop, Witek ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki zorunlu göçün en büyük yükünü Polonya'nın üstlendiğini belirterek mevkidaşına teşekkür etti.

Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası konusunda Polonya'nın durumunu en iyi anlayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Şentop, "Bu insani krizin, göçün büyük yükünü siz üstlendiniz. Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Türkiye'nin 5 milyonun üzerinde mülteciyi yaklaşık sekiz yıldan fazla bir zamandır misafir ettiğini kaydeden Şentop, "Bunu biz yaşadık. Siz de benzer bir durumdasınız. Ülkenizde 2 milyonun üzerinde mülteci var. Bu şekilde meydana gelen göçler küresel bir sorun, buna küresel bir dayanışma içerisinde karşılık vermek lazım. Yükün sadece kriz bölgelerine komşu ülkelerin sırtında kalmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında acil olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Uluslararası kurumlar öncelikle güvenliği ve barışı sağlamalı ve korumalı. Saldırıları caydıracak bir güçte ve kararlılıkta olmalıdır. Bu krizle beraber yeniden bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğini değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Polonya Meclisi Başkanı Witek ise Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin bu krizdeki tutumu için teşekkür etti.

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Mustafa Şentop, Ukrayna, Türkiye, Polonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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