TBMM Başkanı Şentop, Senegal Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Senegal Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Senegal Ulusal Meclisi Başkanı Moustapha Niasse'ye tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, dost ve kardeş Senegal'in milli gününü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, Türkiye ile Senegal arasında samimiyet, dayanışma ve kardeşlik temelinde gelişen ikili ilişkilerin, parlamentolar arasında düzenli temas ve ziyaretlerle daha da kuvvetleneceğine yürekten inandığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda, "Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Senegal halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Senegal Ulusal Meclisinin kıymetli üyelerine başarı temennilerimi iletirim." ifadesine yer verdi.