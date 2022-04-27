TBMM Başkanı Şentop, Sierra Leone'nin Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sierra Leone'nin Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Sierra Leone Meclisi Başkanı Abass Chernor Bundu'ya tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, dost ve kardeş ülke Sierra Leone'nin Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, ülkeler arasındaki samimiyet, dayanışma ve kardeşlik temelinde gelişen ikili ilişkilerin, parlamentolar arasında düzenli temas ve ziyaretlerle de gelişeceğine yürekten inandığını belirtti.

Şentop mektubunda, "Dost ve kardeş Sierra Leone halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Sierra Leone Meclisinin kıymetli üyelerine başarı temennilerimi iletirim." ifadelerini kullandı.