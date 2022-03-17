TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile görüştü Açıklaması

17.03.2022 19:26
TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile görüştü Açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile yaptığı telefon görüşmesinde, "En kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını bir araya getirmeyi arzu ediyoruz.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile yaptığı telefon görüşmesinde, "En kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını bir araya getirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Şentop, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu nedenle büyük bir güvenlik krizinin ortaya çıktığını belirtti. Bu süreçte en fazla sivillerin zarar gördüğüne işaret eden Şentop, Türkiye'nin, insani krizin giderilmesi için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, "Savaşın devam ettiği bir ortamda tarafları dışişleri bakanları düzeyinde bir araya getiren 10 Mart Antalya Toplantısı diplomasi adına bir başarıdır, önemli bir başlangıçtır. Dışişleri Bakanımız dün Moskova'daydı, bugün de Ukrayna'da görüşmeler gerçekleştiriyor. En kısa zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını bir araya getirmeyi arzu ediyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye ile Slovenya'nın diplomatik ilişkilerinin olumlu seyirde ilerlediğini anlatan Şentop, 28-29 Mart'ta Slovenya'da yapılacak Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ise Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barışçıl ve diyaloga dayalı tutumunun çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "İki ülke ile de görüşebilen nadir ülkelerden birisiniz. Türkiye'den beklentimiz hakikaten çok yüksek. Sizlerin iki tarafı da müzakere masasına oturtmanızı, oturtmaya devam etmenizi bekliyoruz." diye konuştu.

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Mustafa Şentop, Slovenya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile görüştü Açıklaması - Son Dakika


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